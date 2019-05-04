На Харьковщине гвардейцы нашли потерявшегося ребёнка

В Харьковской области гвардейцы 5-й Слобожанской бригады, которые выполняют задачи по охране общественного порядка, нашли мальчика, потерявшегося.
Как сообщили в пресс-службе 5-й Слобожанской бригады НГУ, вчера, 3 мая, в 16:30 правоохранителям, патрулирующие город Чугуев на Харьковщине, поступил вызов от граждан, в которых потерялся 8-летний сын.
Родители рассказали, что ребенок пошел гулять и не вернулась. У дома родители парня не нашли и позвонили "102".
Уточнив приметы ребенка, правоохранители начали поиск. Уже в 18:00 ребенка нашли в 4 километрах от дома в саду.
Мальчик рассказал, что пошел гулять и потерялся. Ребенка успокоили и отвезли домой.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
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