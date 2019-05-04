04.05.2019 16:46

На Харьковщине гвардейцы нашли потерявшегося ребёнка

В Харьковской области гвардейцы 5-й Слобожанской бригады, которые выполняют задачи по охране общественного порядка, нашли мальчика, потерявшегося.



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Как сообщили в пресс-службе 5-й Слобожанской бригады НГУ, вчера, 3 мая, в 16:30 правоохранителям, патрулирующие город Чугуев на Харьковщине, поступил вызов от граждан, в которых потерялся 8-летний сын.

Родители рассказали, что ребенок пошел гулять и не вернулась. У дома родители парня не нашли и позвонили "102".

Уточнив приметы ребенка, правоохранители начали поиск. Уже в 18:00 ребенка нашли в 4 километрах от дома в саду.

Мальчик рассказал, что пошел гулять и потерялся. Ребенка успокоили и отвезли домой.