Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове столкнулись Chery Tiggo и ВМW - один человек госпитализирован
04.05.2019  18:45   

В Харькове столкнулись Chery Tiggo и ВМW - один человек госпитализирован

Сегодня около 14:10 произошло ДТП на ул. Большой Панасовской, 90


// facebook

Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили Chery Tiggo и ВМW.

По предварительной информации, в результате проишествия в больницу госпитализировали пассажира "китайца".

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  авария, дтп, харьков, пострадавшие, полиция, протокол
 
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