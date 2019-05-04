В Харькове столкнулись Chery Tiggo и ВМW - один человек госпитализирован

Сегодня около 14:10 произошло ДТП на ул. Большой Панасовской, 90
Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили Chery Tiggo и ВМW.
По предварительной информации, в результате проишествия в больницу госпитализировали пассажира "китайца".
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
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