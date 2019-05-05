При столкновении на проспекте Гагарина европейца и американца пострадали 2 человека

Обстоятельства аварии и степень вины водителей выясняет следственно-оперативная группа полиции
4 мая в Слободском районе Харькова произошла авария с участием автомобилей BMW и Ford Mustang.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Информация о происшествии на проспекте Гагарина, 159 поступила копам около 01:00.
В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "немца", с места происшествия их забрала скорая и доставила в больницу.
Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливает следственно-оперативная группа.
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