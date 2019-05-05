05.05.2019 10:14

При столкновении на проспекте Гагарина европейца и американца пострадали 2 человека

Обстоятельства аварии и степень вины водителей выясняет следственно-оперативная группа полиции



Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

4 мая в Слободском районе Харькова произошла авария с участием автомобилей BMW и Ford Mustang.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Информация о происшествии на проспекте Гагарина, 159 поступила копам около 01:00.

В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "немца", с места происшествия их забрала скорая и доставила в больницу.

Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливает следственно-оперативная группа.