05.05.2019 13:29

Очередная жертва пожара на парковке

Харьковские спасатели потушили горящий автомобиль на парковые возле торгового центра



://kh.dsns.gov.ua

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, вчера, 4 мая, в 14:42 на номер "101" поступила информация о пожаре в автомобиле на парковке возле торгового центра "Эпицентр" на проспекте Гагарина, 352 в Харькове.

На место происшествия было направлено 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля Opel Vectra 1994 года выпуска. Площадь пожара составляла около 2 кв.м.

До прибытия подразделений ГСЧС с пожежнею пытались справиться работники торгового центра при помощи пожарных стволов от внутренних пожарных кранов. Благодаря их действиям огонь не распространился на всю площадь авто.

Спасатели подали свой пожарный ствол от пожарной автоцистерны и окончательно ликвидировали огонь в 15:18. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.