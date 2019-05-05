На Харьковщине пограничники схватили преступника в розыске, который пытался бежать в Россию по чужому паспорту

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчина в пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому лицу.
По сведениям пресс-службы, правоохранители обнаружили действителен для пересечения границы документ, который принадлежит предъявителю.
Впоследствии пограничники выяснили, что украинец пытался использовать чужой паспорт потому, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 УК Украины (кража).
Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.
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