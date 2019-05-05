Главная Новости Криминал и происшествия В результате утренней аварии на Окружной дороге пострадали три человека
05.05.2019  14:31   

В результате утренней аварии на Окружной дороге пострадали три человека

Обстоятельства аварии и степень вины участников движения выясняет следственно-оперативная группа.


Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

5 мая в Харькове на 468-м километре Окружной произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-21213 и Scoda Rapid. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

По данным копов, инцидент произошел около 09:00. В результате случившегося пострадали трое пассажиров Scoda, с места происшествия их госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП и степень водителей устанавливает следственно-оперативная группа. 

Напомним, ранее под Харьковом в результате серьезного ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Трагедия произошла на участке между 17-м кладбищем и Экопарком. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Chevrolet. Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло, а "немец" перевернулся. В результате происшествия находившийся за рулем Chevrolet 20-летний парень погиб на месте, его 33-летняя пассажирка и два человека из микроавтобуса получили травмы.

 

Источник:   newsroom
 Тэги:  окружная, авария, жертва, харьков, полиция
 
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