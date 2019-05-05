Избил незнакомца и пытался справить на него нужду: суд вынес приговор хулигану

Ленинский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который ударил незнакомца во время отдыха и нанес ущерб кафе. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 15 июля минувшего года уроженец РФ отдыхал вместе со знакомыми на берегу реки Лопань. Сотрудница расположенного поблизости кафе сделала ему замечание за громкие нецензурные выражения. Это вывело подсудимого из себя и он сломал два пластиковых стула.

После этого мужчина не успокоился и попытался справить нужду на незнакомца. Когда тот стал отходить от буяна, злоумышленник ударил его по голове, а затем за рубашку протащил по асфальту. Успокоить неадекватного отдыхающего удалось только сотрудникам полиции.

Во время разбирательства гражданин полностью признал свою вину. За хулиганство суд приговорил его к году ограничения свободы с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.