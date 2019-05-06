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06.05.2019  08:25   

В центре посреди улицы - труп (фото)

Тело мужчины было обнаружено вчера, 5 мая, на одной из набережных Харькова.


// facebook

По словам очевидцев, труп лежал возле реки.

На месте работала полиция.

Официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  полиция, набережная, труп, харьков, раследование
 
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