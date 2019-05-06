В центре посреди улицы - труп (фото)

Тело мужчины было обнаружено вчера, 5 мая, на одной из набережных Харькова.
По словам очевидцев, труп лежал возле реки.
На месте работала полиция.
Официальная информация уточняется.
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В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
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