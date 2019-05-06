В центре Харькова разбили монумент в честь провозглашения независимости

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений
В центре Харькова неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.
Как гласит табличка, камень был установлен на входе в сад Шевченко «В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года - декларации о государственном суверенитете Украины».
Сегодня около 08:00 полиция получила от работника «Харьковзеленстроя» информацию о повреждении памятника. На месте стражи порядка обнаружили, что камень повален и расколот. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
ветер: