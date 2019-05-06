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06.05.2019  09:31   

В центре Харькова разбили монумент в честь провозглашения независимости

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений


Фото: NewsRoom

В центре Харькова неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

Как гласит табличка, камень был установлен на входе в сад Шевченко «В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года - декларации о государственном суверенитете Украины».

Сегодня около 08:00 полиция получила от работника «Харьковзеленстроя» информацию о повреждении памятника. На месте стражи порядка обнаружили, что камень повален и расколот. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Источник:   newsroom
 Тэги:  сад, табличка, харьков, зеленстрой, полиция, журнал
 
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