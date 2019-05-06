Индустриальный район: пожарные борются с крупным пожаром, который охватил складское помещение (ФОТО)

Рабочая неделя для харьковских спасателей началась с тушения сложного пожара в промзоне.
6 мая в 06:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.
К месту происшествия по повышенному 2-м номером вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах 25 спасателей. На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь состав, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники.
В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.
Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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