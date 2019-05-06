06.05.2019 09:50

Индустриальный район: пожарные борются с крупным пожаром, который охватил складское помещение (ФОТО)

Рабочая неделя для харьковских спасателей началась с тушения сложного пожара в промзоне.



://kh.dsns.gov.ua

6 мая в 06:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.

К месту происшествия по повышенному 2-м номером вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах 25 спасателей. На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь состав, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники.

В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.