Главная Новости Криминал и происшествия Телефонные минеры с утра «кошмарят» город: спасатели эвакуируют постояльцев 7 гостиниц
06.05.2019  10:15   

Телефонные минеры с утра «кошмарят» город: спасатели эвакуируют постояльцев 7 гостиниц

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копылевская, Сумской, Люсинський, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минирование, полиция, харьков, эвакуация, взрывотехники
 
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