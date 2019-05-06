06.05.2019 10:15

Телефонные минеры с утра «кошмарят» город: спасатели эвакуируют постояльцев 7 гостиниц

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.



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Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копылевская, Сумской, Люсинський, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.