Телефонные минеры с утра «кошмарят» город: спасатели эвакуируют постояльцев 7 гостиниц

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копылевская, Сумской, Люсинський, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
ветер: