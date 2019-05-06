«Пасхальные» пожары унесли жизнь еще одного человека

На праздничной неделе Харьковские спасатели 165 раз вызывались по сигналу «Тревога»
На прошлой неделе, с 29 апреля по 06 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 165 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 63 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 24 из которых произошли в природных экосистемах, 26 выездов для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 18 на дежурство - 4 выезда, 54 - другие выезды.
На одном из пожаров погиб 1 человек. На другом пожаре пожарные спасли из опасной зоны 1 человека эвакуировали.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего было обнаружено и обезврежено 294 боеприпасов, среди которых: 278 артснаряда и 16 минометных мин.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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