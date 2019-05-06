В сгоревшем заброшенном доме нашли тело неизвестного мужчины

Пожар произошел на улице Гоголя, 2 в г. Богодухове.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Пожар произошел 6 мая в 1:10 в неэксплуатируемом доме на площади 88 кв. метров.
На месте пожара обнаружено тело неизвестного мужчины возрастом примерно 40 лет (вероятно, бездомный).
Причина пожара устанавливается.
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В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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