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06.05.2019  11:01   

В сгоревшем заброшенном доме нашли тело неизвестного мужчины

Пожар произошел на улице Гоголя, 2 в г. Богодухове.


// Facebook

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Пожар произошел 6 мая в 1:10 в неэксплуатируемом доме на площади 88 кв. метров.

На месте пожара обнаружено тело неизвестного мужчины возрастом примерно 40 лет (вероятно, бездомный).

Причина пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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