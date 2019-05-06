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06.05.2019  11:31   

Тройное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла 30 апреля около 13:20 на автомобильной дороге на улице Полтавский Шлях.


// Нацполиция

Там столкнулись автомобили Mercedes и Daewoo, после чего «немец» врезался в остановившийся на встречной полосе автомобиль Renault.

В результате ДТП получила телесные повреждения 14-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo».

«Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича или по телефону: 063-06-66- 876», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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