Тройное ДТП на Полтавском Шляхе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла 30 апреля около 13:20 на автомобильной дороге на улице Полтавский Шлях.
Там столкнулись автомобили Mercedes и Daewoo, после чего «немец» врезался в остановившийся на встречной полосе автомобиль Renault.
В результате ДТП получила телесные повреждения 14-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo».
«Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича или по телефону: 063-06-66- 876», – обращаются правоохранители.
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