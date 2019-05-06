06.05.2019 11:48

Банкир, обворовывавший клиентов и пытавшийся убить одну из них, получил совокупный приговор

За год банкир успел обманут шестерых клиентов гна сумму около 400 тыс. грн.



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По совокупности судебных приговоров менеджер одного из банков получил 11,5 лет лишения свободы за присвоение средств, подделку документов и попытку убийства клиентки с целью скрыть служебные махинации. Суд также применил к 32-летнему мужчине наказание в виде конфискации имущества и лишил его права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 3 года.



Банковский работник в течение 2015-2016 годов присваивал средства клиентов. Жертвами банкира стали 6 харьковчан. Для махинаций человек использовал фальсифицированные договоры, а также подрабатывал подпись кассира. На основании поддельных документов, которые якобы были предоставлены клиентами в банк, злоумышленник переводил с депозитов деньги на подставные счета. Из них в дальнейшем он снимал наличные.



В целом сумма незаконно присвоенных средств составила почти 400 тыс. грн. Половину из них «ловкий» менеджер снял со счета 75-летней бабушки. Он обслуживал летнюю женщину в течение длительного времени и имел с ней дружеские отношения. Воспользовавшись доверчивостью вкладчице, мужчина завладел почти 200 тыс. Грн. ее сбережений. Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник решил убить женщину.



Он хорошо знал маршрут, которым передвигается пенсионерка, и сознательно выжидал ее на автобусной остановке. Дождавшись, предложил подвезти в банк. Однако вместо финансового учреждения вор завез жертву во двор заброшенного дома и пытался убить ножом. Пострадавшей удалось выбить орудие преступления из его рук. На помощь женщине пришли случайные прохожие.



Первый приговор мужчина получил в ноябре 2016 года. Прокуратура доказала в суде его вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15, п 6,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины (завладение денежными средствами в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, покушение на убийство из корыстных побуждений с целью сокрытия преступления). Червонозаводский районный суд Харькова назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества и лишил права занимать должности в банковских учреждениях в течение 3 лет. Впоследствии апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции.



В апреле этого года приговором Ленинского районного суда г. Харькова мужчина признан виновным в дополнительных эпизодах присвоения клиентских средств и служебных махинаций (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366). За эти преступления его приговорили к 6 годам лишения свободы.