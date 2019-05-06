06.05.2019 13:41

На взлете топливных цен суд арестовал имущество АЗС, которая работала по документам 30-летней давности

В апелляционном суде Прокурор отметил, что документы, предоставленные субъектом, были актуальными 29 лет назад



// facebook

Установлено, что Чугуевский отдел полиции расследует производство по ч.1 ст.275 УК Украины. В рамках производства прошел обыск на территории АЗС на улице Донецкой, 1-а в пгт Введенка и изъято имущество. Следователь обратился в городской суд с ходатайством об аресте имущества, однако суд отказал.

По мнению следственного судьи, в действиях субъекта, который осуществлял реализацию бензина и сжиженного газа на АЗС, принадлежащей ООО "НК Карат", отсутствует состав правонарушения. В акте Государственной приемочной комиссии о приеме законченного строительством объекта в эксплуатацию от 30 ноября 1990 года указано, что на АЗС установлено предусмотренное проектом оборудование, выполняются мероприятия по охране труда. В техническом паспорте указано, что в нежилых зданиях АЗС отсутствуют любые переоборудования и самостоятельное строительство.

В свою очередь прокурор отметил, что из запросов 2019 года в департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и ГУ Гоструда усматривается, что информация относительно разрешения на эксплуатацию объекта отсутствует. Субъект хозяйствования за документами разрешительного характера не обращался, декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности не подавал, действующих разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью, выданных ООО "НК Карат", не выявлено. Также прокурор отметил, что документы, которые принял во внимание следственный судья, были актуальными 29 лет назад.

По данным прокурора, изъятое во время обыска имущество является вещественным доказательством и имеет значение для обеспечения доказательной базы.

Апелляционный суд жалобу прокурора удовлетворил, постановление следственного судьи Чугуевского городского суда отменил.

Суд постановил наложить арест на изъятые деньги, документы и записи, сжиженный газ, резервуары и колонки с горючим и газом.