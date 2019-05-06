Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный на Mercedes врезался в стену дома (ВИДЕО)
06.05.2019  12:31   

Пьяный на Mercedes врезался в стену дома (ВИДЕО)

Авария произошла 5 мая около 21:30 на ул. Григоровской, 131.


// Facebook

Водитель автомобиля Mercedes не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные составили на водителя два административных протокола по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.

Мeдосмотр на состояние опьянения водитель Mercedes проходил в медицинском заведении.

В соцсетях распространили видео воследствия аварии.

Тэги:  дтп, харьков
 
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