Пьяный на Mercedes врезался в стену дома (ВИДЕО)

Авария произошла 5 мая около 21:30 на ул. Григоровской, 131.
Водитель автомобиля Mercedes не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные составили на водителя два административных протокола по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.
Мeдосмотр на состояние опьянения водитель Mercedes проходил в медицинском заведении.
В соцсетях распространили видео воследствия аварии.
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