06.05.2019 12:31

Пьяный на Mercedes врезался в стену дома (ВИДЕО)

Авария произошла 5 мая около 21:30 на ул. Григоровской, 131.



// Facebook

Водитель автомобиля Mercedes не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



Патрульные составили на водителя два административных протокола по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.

Мeдосмотр на состояние опьянения водитель Mercedes проходил в медицинском заведении.



В соцсетях распространили видео воследствия аварии.