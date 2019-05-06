Тройное ДТП создало пробку на Киевской и заблокировало трамваи (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 6 мая около 11:00 на ул. Матюшенко, 52.
Участниками ДТП стали автомобили ГАЗ 3307, Mitsubishi и Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. Медики госпитализировали его в больницу.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев, авария создала затор от улицы Венснина до станции метро «Киевская». Также заблокировано движение трамваев.
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