06.05.2019 13:57

Тройное ДТП создало пробку на Киевской и заблокировало трамваи (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 6 мая около 11:00 на ул. Матюшенко, 52.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ГАЗ 3307, Mitsubishi и Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате аварии пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. Медики госпитализировали его в больницу.



ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, авария создала затор от улицы Венснина до станции метро «Киевская». Также заблокировано движение трамваев.