Главная Новости Криминал и происшествия Россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие телесные, задержали в харьковском аэропорту
06.05.2019  14:45   

Россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие телесные, задержали в харьковском аэропорту

Гражданина РФ, который находился в международном розыске, обнаружили пограничники Харьковского отряда, сотрудники отделения пограничной службы «Харьков-авиа».


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

В ночь на понедельник во время оформления рейса сообщением «Шарм-эль-Шейх – Харьков» во время паспортного контроля на одного из пассажиров сработала база Интерпола.

Злоумышленником сказался 49-летний гражданин России, который находился в международном с января этого года за нанесение тяжких повреждений.

Мужчину задержали в административном порядке и передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, интерпол, харьков
 
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