Россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие телесные, задержали в харьковском аэропорту

Гражданина РФ, который находился в международном розыске, обнаружили пограничники Харьковского отряда, сотрудники отделения пограничной службы «Харьков-авиа».
В ночь на понедельник во время оформления рейса сообщением «Шарм-эль-Шейх – Харьков» во время паспортного контроля на одного из пассажиров сработала база Интерпола.
Злоумышленником сказался 49-летний гражданин России, который находился в международном с января этого года за нанесение тяжких повреждений.
Мужчину задержали в административном порядке и передали представителям Национальной полиции.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
ветер: