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06.05.2019  17:31   

Вкусную контрабанду нашли таможенники в автомобиле украинца

Алкоголь, консервы и конфеты пытался незаконно ввезти из России гражданин Украины.


// ГФС

В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе дальнейшего осмотра его автомобиля харьковские таможенники обнаружили большое количество алкогольных напитков, консервов и конфет на общую сумму более 28 тысяч гривен, которые мужчина не задекларировал.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрабанда, таможня, гфс, харьков
 
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