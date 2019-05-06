Вкусную контрабанду нашли таможенники в автомобиле украинца

Алкоголь, консервы и конфеты пытался незаконно ввезти из России гражданин Украины.
В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако в ходе дальнейшего осмотра его автомобиля харьковские таможенники обнаружили большое количество алкогольных напитков, консервов и конфет на общую сумму более 28 тысяч гривен, которые мужчина не задекларировал.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
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