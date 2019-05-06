06.05.2019 17:48
Била и резала ножом: выпившая рецидивистка истязала подругу, не пожалевшую с ней пьянствовать
Неадекватной женщине вынесен приговор.
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Как сообщает Прокуратура, приговором Киевского районного суда Харькова 34-летнюю женщину признали виновной в истязании подруги (ч. 1 ст. 127 УК Украины).
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, неоднократно судимой злоумышленницы назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
Происшествие случилось в октябре прошлого года. Женщины гостили у общего знакомого. Осужденная предложила подруге выпить с ней. Однако та отказалась от алкоголя.
Отказ разозлил нетрезвую женщину. Она набросилась на знакомую, завалила ее на диван, раздела и стала душить подушкой.
Злоумышленница отрезала потерпевшей волосы кухонным ножом и облил ее моющим средством с кислотой. Кроме того, оголтелая женщина била подругу головой о край дивана и нанесла несколько ножевых ранений.
Пытки продолжались около трех часов. Все это время осужденная силой удерживала жертву в квартире и издевалась над ней. В результате потерпевшая получила многочисленные ссадины, ушибы и ожоги.
Сейчас решается вопрос о подачи апелляционной жалобы.