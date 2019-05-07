07.05.2019 12:47

В праздничных мероприятиях будут участвовать почти четверть миллиона человек (ВИДЕО)

Полиции предстоит обеспечить охрану и порядок в массовых мероприятиях 8-9 мая, в которых планируют принять участие почти 220 000 человек.



hk.npu.gov.ua

Как отмечалось сообщает ГУ Нацполиции, 6 мая прошло видеоселекторное совещание под председательством главы Нацполиции Сергея Князева.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Затем он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства, ведь эффективность работы полиции оценивать люди.

«Именно местная община оценивает деятельность полиции. Если работаем на местах эффективно, если нас не критикуют, если нас благодарят, то руководители территориальных подразделений сработали профессионально », - подчеркнул Сергей Князев.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 000 человек. В связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий, - переводятся в чрезвычайный режим работы.

«Руководителям необходимо обеспечить эффективную координацию всех сил и средств полиции, привлеченных на мероприятия. Также отмечаю обеспечении максимального информирования Ситуационного центра Нацполиции о ходе мероприятий в регионах », - сказал Александр Фацевич.

Он также отметил необходимость проведения руководителями территориальных подразделений полиции координационных встреч с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах и ​​тому подобное. Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов. В то же время полицейские осуществлять разъяснительную работу, направленную на недопущение конфликтов между гражданами.

Напомним, ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о готовности правоохранителей максимально обезопасить жизнь и здоровье людей в период Пасхи и майских праздников.