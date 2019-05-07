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07.05.2019  09:32   

Следов поджога в храме Люботин не нашли - полиция

Полиция обнародовала результаты экспертизы


Фото: UA: Харьков

Правоохранители не нашли следов поджога в храме Люботин. 

Возгорание произошло в комнате, где расположен алтарь и курение. Это выводы экспертов, рассказал глава местного отдела полиции Александр Юрченко. 

«Сейчас нет оснований говорить, что это был поджог», - говорит Юрченко. 

По его словам, следственные действия продолжаются. После их завершения, будет решаться вопрос о переквалификации дела. Сейчас производство открыто по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». 

Клирик Никольского храма отец Андрей говорит: в епархии не исключают, что пожар мог привести поджог и ждут окончательных результатов следствия. Сейчас служения проводят во дворе храма. Сгоревшее помещение восстанавливать. Сроки не называют. 

Напомним, пожар в Николаевском храме Украинской православной церкви Московского патриархата произошел 14 апреля. Площадь возгорания составила 120 кв.м. Помещение храма выгорело полностью, обрушилась крыша и перекрытия. Травмированных нет. Когда произошло возгорание, церковь была закрыта.

Источник:   UA Харьков
 Тэги:  пожар, люботин, харьков, спасатели, полиция, храм, поджег
 
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