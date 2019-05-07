07.05.2019 10:05

Индустриальный район: пожарные только к утру 7 мая ликвидировали пожар в складском помещении (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

6 мая в 06:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.



://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия по повышенному 2-м номером вызова было направлено 6 оперативных отделений ДСНС на автоцистернах 25 спасателей. На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь состав, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники.



В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар, а в 3:25 7 мая полностью ликвидировать.



Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.