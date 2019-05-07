Индустриальный район: пожарные только к утру 7 мая ликвидировали пожар в складском помещении (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

6 мая в 06:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.
К месту происшествия по повышенному 2-м номером вызова было направлено 6 оперативных отделений ДСНС на автоцистернах 25 спасателей. На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь состав, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники.
В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар, а в 3:25 7 мая полностью ликвидировать.
Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
влажн.:
давл.:
ветер: