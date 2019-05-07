07.05.2019 10:42

Памятник в честь провозглашения суверенитета Украины в Харькове планируют восстановить до конца недели

Об этом заявил директор Департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексей Богач.



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Он отметил, что до конца недели должны восстановить поврежденную плиту и установить ее на место. Позже планируют изготовить новую.

По словам начальника управления культуры и туризма Харьковской ОГА Олега Яцыны, официального статуса объекта культурного наследия у памятника нет.

"Туда были посланы соответствующие люди, составлен акт. На основе этого акта мы обращение в полицию напишем. У каждого памятника есть хозяин, хозяин этого памятника – Харьковский городской совет", - отметил Яцына.