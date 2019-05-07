От удара в дерево насмерть разбился водитель Renault (ФОТО)

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, ДТП произошло 6 мая около 21:00 на улице Залютинской в Холодногорском районе города.
По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
влажн.:
давл.:
ветер: