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07.05.2019  10:56   

От удара в дерево насмерть разбился водитель Renault (ФОТО)

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, ДТП произошло 6 мая около 21:00 на улице Залютинской в Холодногорском районе города.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, жертва
 
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