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07.05.2019  11:03   

В багаже израильтянина нашли необычный груз

В Харьковской аэропорту таможенники в ходе отработки информации СБУ обнаружили 39 старинных монет, которые гражданин Израиля пытался незаконно вывезти из Украины.


// kh.sfs.gov.ua

Гражданин Израиля, вылетающий рейсом «Харьков – Тель-Авив», при прохождении таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе таможенного досмотра в багаже ​​мужчины была обнаружена коллекция из 39 монет с признаками старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрабанда, таможня, гфс, харьков
 
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