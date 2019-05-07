В багаже израильтянина нашли необычный груз

В Харьковской аэропорту таможенники в ходе отработки информации СБУ обнаружили 39 старинных монет, которые гражданин Израиля пытался незаконно вывезти из Украины.
Гражданин Израиля, вылетающий рейсом «Харьков – Тель-Авив», при прохождении таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако в ходе таможенного досмотра в багаже мужчины была обнаружена коллекция из 39 монет с признаками старины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
влажн.:
давл.:
ветер: