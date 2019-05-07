07.05.2019 11:03

В багаже израильтянина нашли необычный груз

В Харьковской аэропорту таможенники в ходе отработки информации СБУ обнаружили 39 старинных монет, которые гражданин Израиля пытался незаконно вывезти из Украины.



// kh.sfs.gov.ua

Гражданин Израиля, вылетающий рейсом «Харьков – Тель-Авив», при прохождении таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе таможенного досмотра в багаже ​​мужчины была обнаружена коллекция из 39 монет с признаками старины.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.