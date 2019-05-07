07.05.2019 11:46

За семь тысяч гривен госрегистратор помогла просвоить коровники стоимостью миллион гривен

Чиновница-правонарушительница пойдет под суд.



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Харьковская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт в отношении госрегистратора по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями государственным регистратором с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, женщину-регистратора одного из коммунальных предприятий подозревают в незаконной регистрации права собственности на коровники стоимостью более 1 млн. Грн.



По данным следствия, подозреваемая, злоупотребляя полномочиями, зарегистрировала право собственности на нежилые здания, расположенные на территории Глыбоцкого сельского совета за гражданином, не имел никаких правоустанавливающих документов на недвижимость. За противоправные действия женщина получила «вознаграждение» в 7 тыс. грн.



За содеянное регистратору грозит до 8 лет лишения свободы.