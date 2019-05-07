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07.05.2019  14:40   

Харьковские взрывотехники ликвидировали две мины (ФОТО)

43 устаревших боеприпаса ликвидировали пиротехники ГСЧС за прошедшие сутки


://kh.dsns.gov.ua

6 мая пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области работала в с. Яковлевка и с. Циркуны Харьковского района, где в соответствии обнаружили и обезвредили 20 артснарядов диаметром 45 мм и 2 минометные мины диаметром 82 мм и 1 снаряд диаметром 85 мм времен Второй мировой войны.  

В тот же день пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины работали в Лозовском, Змиевском и Изюмском районах, где собрали «урожай» из 20 устаревших боеприпасов: 16 снарядов диаметром 76 мм и 2 диаметром 122 мм, минометную мину диаметром 50 мм и ручную гранату Ф-1.  

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.   На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.  

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:   - ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;   - обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  мины, снаряды, харьков, гсчс, ликвидация
 
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