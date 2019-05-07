07.05.2019 13:41

Под Харьковом взорвалась граната во двора дома (ФОТО)

Хозяйка дома обнаружила воронку от взрыва утром.



rbc.ua

Как сообщает Волчанский отдел полиции, 4 мая около 13:00 в полицию обратилась 50-летняя жительница Волчанска, сообщив, что во время обхода двор своего домовладения обнаружила воронку и повреждение шиферного забора.

Женщина также сообщила, что накануне ночью услышала хлопок на улице. Проснувшись, она вышла на улицу, но в темноте ничего не увидела.

При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнического управления в состояние овилы, что произошел взрыв гранаты "Ф-1".

С места происшествия изъяты спусковой рычаг и обломки боеприпаса.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению злоумышленников и их задержанию.

В результате взрыва повреждены забор и окно домовладения. Пострадавших нет.