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07.05.2019  15:06   

На ХТЗ столкнулись Samand и Мercedes (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в аварии нет.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло 7 мая около 9:20 на Александровском проспекте, 2Б.

По предварительной информации, водитель автомобиля Samand допустил столкновение с авто Мercedes Benz.

В результате ДТП травмированных нeт.

На водителя Samand патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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