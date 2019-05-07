07.05.2019 15:06

На ХТЗ столкнулись Samand и Мercedes (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в аварии нет.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло 7 мая около 9:20 на Александровском проспекте, 2Б.



По предварительной информации, водитель автомобиля Samand допустил столкновение с авто Мercedes Benz.



В результате ДТП травмированных нeт.

На водителя Samand патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.