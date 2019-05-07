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07.05.2019  15:17   

Алексеевский стрелок: задержан мужчина, чуть не убивший полицейского

Следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине, который открыл стрельбу в Шевченковском районе.


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В настоящее время 41-летний правонарушитель, совершивший выстрелы в полицейского, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
 
Следователем изменено квалификацию в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) на ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта устанавливаются. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Наопним, что информация об обнаружении раненого мужчины на проспекте Победы поступила в полицию 6 мая в 8:11.
 
В результате конфликта между двумя гражданами один из мужчин применил оружие. 35-летний пострадавший получил огнестрельные ранения туловища и головы и был доставлен в больницу. Состояние его здоровья остается тяжелым.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, покушение на полицейского, харьков
 
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