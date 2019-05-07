Алексеевский стрелок: задержан мужчина, чуть не убивший полицейского

07.05.2019 15:17

Следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине, который открыл стрельбу в Шевченковском районе.

В настоящее время 41-летний правонарушитель, совершивший выстрелы в полицейского, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Следователем изменено квалификацию в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) на ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта устанавливаются. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.