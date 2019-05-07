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07.05.2019  15:43   

Скоростной поезд повышенной комфортности отрезал молодому парню обе ноги

О происшествии сообщается в суточной сводке о состоянии техногенно-экологической обстановки по Полтавской области


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Вчера, 6 мая, 29-летнего парня в Полтаве сбил поезд №721 сообщением «Харьков-Киев».

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА, пострадавшего доставили в больницу с диагнозом: ампутация нижних конечностей.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в Киевском районе Полтавы, возле ул. Зеньковской. В результате несчастного случая произошла задержка движения скоростного поезда на 30 минут.

 

 

Источник:   Сводка о состоянии техногенно-экологической обстановки
 Тэги:  катастрофа, жертва, харьков, поезд, скоростной
 
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