Скоростной поезд повышенной комфортности отрезал молодому парню обе ноги

О происшествии сообщается в суточной сводке о состоянии техногенно-экологической обстановки по Полтавской области
Вчера, 6 мая, 29-летнего парня в Полтаве сбил поезд №721 сообщением «Харьков-Киев».
Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА, пострадавшего доставили в больницу с диагнозом: ампутация нижних конечностей.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в Киевском районе Полтавы, возле ул. Зеньковской. В результате несчастного случая произошла задержка движения скоростного поезда на 30 минут.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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