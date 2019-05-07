07.05.2019 15:43

Скоростной поезд повышенной комфортности отрезал молодому парню обе ноги

О происшествии сообщается в суточной сводке о состоянии техногенно-экологической обстановки по Полтавской области



// facebook

Вчера, 6 мая, 29-летнего парня в Полтаве сбил поезд №721 сообщением «Харьков-Киев».

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА, пострадавшего доставили в больницу с диагнозом: ампутация нижних конечностей.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в Киевском районе Полтавы, возле ул. Зеньковской. В результате несчастного случая произошла задержка движения скоростного поезда на 30 минут.