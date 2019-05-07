Главная Новости Криминал и происшествия Минирования продолжаются: взрывчатку ищут в отелях, колледже и Дафи
07.05.2019  15:23   

Минирования продолжаются: взрывчатку ищут в отелях, колледже и Дафи

Неизвестный сообщил о заминировании 5 отелей и учебного заведения в Харькове. Очевидцы сообщают об эвакуации из ТЦ Дафи.


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Сообщение о закладке взрывчатки в отеляз и колледже поступило в полицию 7 мая в 12:10.

Согласно сообщению, взрывчатка заложена:

в «Park Hotel» по ул. Шевченко, 79;
«Cosmopolit Premier» по ул. Ак. Проскуры, 1;
«Аврора» по ул. Алчевских, 10/12;
«Харьков-Палас» по просп. Независимости, 2;
«Овис» по просп. Гагарина, 201-Б
в здании колледжа зеленого хозяйства по ул. Шевченко, 233-А.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

С названных объектов эвакуированы граждане.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Позже в соцсетях появилась информации о заминировании и эвакуации из ТЦ Дафи.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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