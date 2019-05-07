07.05.2019 16:11

Мошенники выманили у старушки почти 280 000 гривен

В Харькове неизвестные мошенническим путем выманили у пенсионерки деньги.



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Пожилая женщина отдала злоумышленникам 5000 долларов США и 5000 евро.

4 мая в полицию обратился 53-летний харьковчанин, который сообщил, что его 85-летняя мать стала жертвой мошенников. К женщине позвонил неизвестный, представился работником милиции и сообщил, что ее сын попал в аварию, поэтому немедленно нужны деньги. За деньгами злоумышленник пришел к женщине домой.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Уважаемые граждане, если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте своего адреса. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях.

Работники ГУНП в Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!