07.05.2019 16:42

Наркоману, хранившему пуд марихуаны и гранату вынесен приговор

Обвиняемый, у которого дома оказалось 16 кг марихуаны и противотанковая граната, сядет на пять лет.



//infoindustria.com.ua

Как сообщает Прокуратура приговором Двуречанского районного суда области 31-летний житель Боровой признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, а также наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 263 УК Украины, ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.

С информацией о том, что осужденный хранит дома наркотики и оружие, в милицию обратился житель этого же поселка.

Во время санкционированных судом обысков дома у мужчины обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату, корпус гранаты из взрывателя и патрон.

По словам осужденного, боеприпасы он нашел. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителей, он принес оружие домой.

Кроме того, в доме боровчанина нашли более 16 кг марихуаны. Наркотическое средство мужчина изготавливал самостоятельно из растений конопли.