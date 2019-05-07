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07.05.2019  16:42   

Наркоману, хранившему пуд марихуаны и гранату вынесен приговор

Обвиняемый, у которого дома оказалось 16 кг марихуаны и противотанковая граната, сядет на пять лет.


//infoindustria.com.ua
Как сообщает Прокуратура приговором Двуречанского районного суда области 31-летний житель Боровой признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, а также наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 263 УК Украины, ч. 3 ст. 309 УК Украины).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.
 
С информацией о том, что осужденный хранит дома наркотики и оружие, в милицию обратился житель этого же поселка.
 
Во время санкционированных судом обысков дома у мужчины обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату, корпус гранаты из взрывателя и патрон.
 
По словам осужденного, боеприпасы он нашел. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителей, он принес оружие домой.
 
Кроме того, в доме боровчанина нашли более 16 кг марихуаны. Наркотическое средство мужчина изготавливал самостоятельно из растений конопли.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, граната, харьков, боровая
 
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