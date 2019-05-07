Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на мебельном складе: новая информация от полиции
07.05.2019  17:19   

Пожар на мебельном складе: новая информация от полиции

Копы Харькова устанавливают обстоятельства крупного пожара.


Пожар на мебельном складе: новая информация от полиции
Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате происшествия сгорели пять автомобилей. Никто из граждан не пострадал.
 
Установлено, что по адресу произошел пожар площадью около 1000 кв. метров. После ликвидации огня были обнаружены 5 сгоревших транспортных средств, принадлежащих предприятию. За медицинской помощью никто не обращался.
 
Напомним, что 6 мая в 06:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на Кольцевом проезде горит мебельный склад.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства пожара, причины возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар на складе, сгорели авто, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 