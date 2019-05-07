07.05.2019 17:19

Пожар на мебельном складе: новая информация от полиции

Копы Харькова устанавливают обстоятельства крупного пожара.



Пожар на мебельном складе: новая информация от полиции



Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате происшествия сгорели пять автомобилей. Никто из граждан не пострадал.

Установлено, что по адресу произошел пожар площадью около 1000 кв. метров. После ликвидации огня были обнаружены 5 сгоревших транспортных средств, принадлежащих предприятию. За медицинской помощью никто не обращался.

Напомним, что 6 мая в 06:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на Кольцевом проезде горит мебельный склад.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства пожара, причины возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливаются.