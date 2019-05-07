07.05.2019 17:20

Под Харьковом пропала девочка (ФОТО)

Разыскивается 10-летняя Снежана Политаева.



Под Харьковом пропала девочка (ФОТО)



Как сообщает Ювенальная превенция, разыскивается Снежана Алексеевна Политаева 02.09.2008 г. р. с. Лиговка Сахновщинского района.

Девочка вышла из дома своего опекуна, прабабушки Козуб Марии Григорьевны 05.01.1937 г.р. и до сих пор не вернулась.

Была одета: футболка красного цвета, куртка легкая джинсовая серого цвета, джинсовые брюки серого цвета, мокасины серого цвета.

При себе может иметь рюкзак светло-коричневого цвета.

На вид 10-12 лет, рост 150 см, имеет длинные волнистые светло-русые волосы, глаза карие, худощавого телосложения, на лице у левого глаза урожденная пятно коричневого цвета.

При улыбке девочка заметно щурит левый глаз.

В случае имеющейся информации просим Вас сообщить в по телефонам 0576231363 Дежурная часть, 0957771223 Ювенальная превенция, или 102.