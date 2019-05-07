Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб пешеход
07.05.2019  17:41   

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб пешеход

Трагедия произошла 24 октября 2018 около 6:50 на улице Гвардейцев Широнинцев.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 октября 2018 около 6:50 на улице Гвардейцев Широнинцев в районе дома № 47 водитель автомобиля «Fiat Doblo» совершил наезд на пешеходов.
 
В результате ДТП двое мужчин получили телесные повреждения не совместимые с жизнью.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Волкова Игоря Константиновича или по телефону: 70-59-663, 097-222-69-70.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск свидетелей, смертельное дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.04 Криминал и происшествия Внимание! Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП 28.02 Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: иномарка сбила пешехода (ФОТО) 26.02 Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: сбит пешеход
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 