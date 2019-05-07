07.05.2019 17:41

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб пешеход

Трагедия произошла 24 октября 2018 около 6:50 на улице Гвардейцев Широнинцев.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 октября 2018 около 6:50 на улице Гвардейцев Широнинцев в районе дома № 47 водитель автомобиля «Fiat Doblo» совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП двое мужчин получили телесные повреждения не совместимые с жизнью.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Волкова Игоря Константиновича или по телефону: 70-59-663, 097-222-69-70.