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07.05.2019  19:12   

Заминирование: ни в одном из пяти объектов бомб не обнаружено (ФОТО)

Полиция проверила сообщения о «заминировании» 5 отелей и учебного заведения в Харькове.


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Полицейские провели тщательный осмотр указанных объектов.
 
В ходе проверки специалисты взрывотехнической службы обследовали 8428 кв. метров помещений и 5000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 333 человека. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко, а также в гостиницах на улице Шевченко, Академика Проскуры, Алчевских, проспекте Гагарина и Независимости поступило в полицию 7 мая в 12:10.
 
 На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
В ходе тщательного обследования объектов и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  заминирование, ложное минирование, харьков
 
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