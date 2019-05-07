07.05.2019 19:12

Заминирование: ни в одном из пяти объектов бомб не обнаружено (ФОТО)

Полиция проверила сообщения о «заминировании» 5 отелей и учебного заведения в Харькове.



facebook.com

Полицейские провели тщательный осмотр указанных объектов.

В ходе проверки специалисты взрывотехнической службы обследовали 8428 кв. метров помещений и 5000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 333 человека. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко, а также в гостиницах на улице Шевченко, Академика Проскуры, Алчевских, проспекте Гагарина и Независимости поступило в полицию 7 мая в 12:10.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе тщательного обследования объектов и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.