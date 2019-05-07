07.05.2019 19:55

Копы поймали скрывавшегося от них извращенца

Полицейские Харькова задержали мужчину, который находился в розыске за развращение несовершеннолетних.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник с февраля скрывался от органов предварительного расследования за пределами Харьковской области.

Как сообщалось, 19 декабря в полицию обратились с заявлениями родители несовершеннолетних детей и сообщили, что у школы неизвестный мужчина предлагал детям непристойные вещи распутного характера.

По данному факту Слободским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Личность злоумышленника была установлена. 55-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Но злоумышленник намеренно избегал следственных действий, переховувся от правоохранителей. Коминтерновским судом Харькова был объявлен в розыск.

В ходе оперативных мере 6 мая сотрудники Слободского отдела полиции задержали подозреваемого в городе Лозовая Харьковской области.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.