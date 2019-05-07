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07.05.2019  19:55   

Копы поймали скрывавшегося от них извращенца

Полицейские Харькова задержали мужчину, который находился в розыске за развращение несовершеннолетних.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник с февраля скрывался от органов предварительного расследования за пределами Харьковской области.
 
Как сообщалось, 19 декабря в полицию обратились с заявлениями родители несовершеннолетних детей и сообщили, что у школы неизвестный мужчина предлагал детям непристойные вещи распутного характера.
 
По данному факту Слободским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
 
Личность злоумышленника была установлена. 55-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Но злоумышленник намеренно избегал следственных действий, переховувся от правоохранителей. Коминтерновским судом Харькова был объявлен в розыск.
 
В ходе оперативных мере 6 мая сотрудники Слободского отдела полиции задержали подозреваемого в городе Лозовая Харьковской области.
 
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поймали извращенца, задержали, харьков
 
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