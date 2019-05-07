07.05.2019 19:54

На 23 Августа - оцепление вокруг памятника

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, правоохранителей беспокоил предмет, лежавший у памятника.



wikipedia.org

В соцсетях появилась информация, что оцепили стеллу возле памятника Солдату-освободителю на 23 Августа.

Пожарные, саперы, скорая. Что там происходит?

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, "возмутителем спокойствия" стал подозрительный предмет, после проверки оказавшийся пакетом со старой одеждой.