Главная Новости Криминал и происшествия На 23 Августа - оцепление вокруг памятника
07.05.2019  19:54   

На 23 Августа - оцепление вокруг памятника

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, правоохранителей беспокоил предмет, лежавший у памятника.


wikipedia.org
В соцсетях  появилась информация, что оцепили стеллу возле памятника Солдату-освободителю на 23 Августа.
 
Пожарные, саперы, скорая.
 
Что там происходит?
 
Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции, "возмутителем спокойствия" стал подозрительный предмет, после проверки оказавшийся пакетом со старой одеждой.
Тэги:  оцепление, минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Странный предмет в центре Харькова поднял на ноги полицейских и спасателей (ФОТО)
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 