08.05.2019 08:59

В торговом центре припозднившихся посетителей испугал пожар в «Небе» (ВИДЕО)

Пожар произошел в ТРЦ «Дафи» (ул.Героев Труда) вечером 7 мая.



Фото: SQ

По словам очевидцев, горели и дымились вытяжки в развлекательном комплексе «Небо» на третьем этаже.

На кадрах с места событий видно, что к ТРЦ подъехало несколько машин спасателей.

Свидетели утверждают, что пожар был потушен за полчаса.

Официальная информация уточняется.