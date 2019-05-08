Главная Новости Криминал и происшествия В торговом центре припозднившихся посетителей испугал пожар в «Небе» (ВИДЕО)
08.05.2019  08:59   

В торговом центре припозднившихся посетителей испугал пожар в «Небе» (ВИДЕО)

Пожар произошел в ТРЦ «Дафи» (ул.Героев Труда) вечером 7 мая.


Фото: SQ

По словам очевидцев, горели и дымились вытяжки в развлекательном комплексе «Небо» на третьем этаже.

На кадрах с места событий видно, что к ТРЦ подъехало несколько машин спасателей.

Свидетели утверждают, что пожар был потушен за полчаса.

Официальная информация уточняется.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  пожар, торговый центр, харьков, дафи, небо, вытяжка, развлекательный центр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия Индустриальный район: пожарные только к утру 7 мая ликвидировали пожар в складском помещении (ОБНОВЛЕНО, ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия Следов поджога в храме Люботин не нашли - полиция 06.05 Криминал и происшествия Уголек из кадила погубил храм (ВИДЕО)
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 