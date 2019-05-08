Главная Новости Криминал и происшествия На «Клочках» фура въехала в водительскую дверь легковушки (ФОТО)
08.05.2019  09:45   

На «Клочках» фура въехала в водительскую дверь легковушки (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Харькове никто не пострадал


// facebook

По данным полиции, 7 мая около 13:15 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 190.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля допустил столкновение с автомобилем Ford Fusion.

Вследствие ДТП травмированных нет.

На водителя грузовика полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

 

 

 

Источник:   пресс-служба патрульной полиции Харьковской области
 Тэги:  авария, полиция, харьков, клочковская, грузовик
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Криминал и происшествия В результате утренней аварии на Окружной дороге пострадали три человека (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО) 05.05 Криминал и происшествия При столкновении на проспекте Гагарина европейца и американца пострадали 2 человека 04.05 Криминал и происшествия В Харькове столкнулись Chery Tiggo и ВМW - один человек госпитализирован
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 