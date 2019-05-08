На «Клочках» фура въехала в водительскую дверь легковушки (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Харькове никто не пострадал
По данным полиции, 7 мая около 13:15 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 190.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля допустил столкновение с автомобилем Ford Fusion.
Вследствие ДТП травмированных нет.
На водителя грузовика полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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