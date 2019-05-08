В Харькове пьяного водителя с пассажиром, которые на «ВАЗе» врезались в киоск, приковали наручниками к столбу.
В Харькове на ХТЗ ночью двух мужчин патрульные полицейские приковали наручниками к столбу. Видео этого инцидента выложили в соцсетях. На нем видно, как мужчины ведут себя агрессивно, нецензурно ругаются в адрес полицейских и очевидцев.
Как сообщили «Комментариям. Харьков» в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области, 7 мая около 00:20 на ул. Библика патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 21051». По предварительной информации, водитель стал участником ДТП, а именно врезался в киоск, после чего скрылся с места происшествия.
Во время общения с водителем полицeйськие обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель отказался проходить любое освидетельствование на состояние опьянения. При составлении административных матeриалов водитель и его пассажир начали вести себя агрессивно, высказываться нецензурной бранью, приставать к свидетелям. На многочисленные просьбы полицeйських прекратить правонарушения граждане нe реагировали. Согласно закону Украины «О Национальной полиции» патрульные предупредили мужчин о применении в отношении них спeцсредств, а именно наручников.
С целью не допустить себе или окружающим причинения вреда на мужчин надели наручники.
Также на водителя составили административные протоколы: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и за мелкое хулиганство.
Автомобиль «ВАЗ 21051» эвакуировали на штрафплощадку. В дальнейшем административные матeриалы пeрeдадут на рассмотрение суда.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: