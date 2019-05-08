08.05.2019 10:40

Отец стрелял в сына из охотничьего ружья (ФОТО)

44-летний пострадавший с огнестрельным ранением бедра доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



// Нацполиция

7 мая около 19:00 в квартире по месту жительства 79-летний пенсионер во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Правоохранители изъяли охотничье гладкоствольное ружье, разрешение на нее, охотничий патрон, две стреляные гильзы и другие вещественные доказательства.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.



В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.