Отец стрелял в сына из охотничьего ружья (ФОТО)

44-летний пострадавший с огнестрельным ранением бедра доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
7 мая около 19:00 в квартире по месту жительства 79-летний пенсионер во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Правоохранители изъяли охотничье гладкоствольное ружье, разрешение на нее, охотничий патрон, две стреляные гильзы и другие вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: