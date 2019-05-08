08.05.2019 11:30

Нарушителя с электроудочкой поймал рыбоохранный патруль (ФОТО)

Браконьер успел наловить шесть килограммов рыбы.



// khr.darg.gov.ua

7 мая около 23:00 на пруду возле села Огиевка Сахновщинского района рыбоохранный рейд выявил местного жителя, который ловил рыбу электроудочкой.



На момент задержания мужчина выловил 6 кг рыбы, а именно: 36 серебряных карасей, 23 окуня 9 красноперок и 48 штук плотвы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5695 грн.



На нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Сейчас решается вопрос о передаче админматериалов в территориальный орган Национальной полиции, и открытие уголовного производства по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч.1 ст. 249 УК Украины).



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. «Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.