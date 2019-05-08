Нарушителя с электроудочкой поймал рыбоохранный патруль (ФОТО)

Браконьер успел наловить шесть килограммов рыбы.
7 мая около 23:00 на пруду возле села Огиевка Сахновщинского района рыбоохранный рейд выявил местного жителя, который ловил рыбу электроудочкой.
На момент задержания мужчина выловил 6 кг рыбы, а именно: 36 серебряных карасей, 23 окуня 9 красноперок и 48 штук плотвы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5695 грн.
На нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Сейчас решается вопрос о передаче админматериалов в территориальный орган Национальной полиции, и открытие уголовного производства по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч.1 ст. 249 УК Украины).
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. «Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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