Главная Новости Криминал и происшествия Нарушителя с электроудочкой поймал рыбоохранный патруль (ФОТО)
08.05.2019  11:30   

Нарушителя с электроудочкой поймал рыбоохранный патруль (ФОТО)

Браконьер успел наловить шесть килограммов рыбы.


// khr.darg.gov.ua

7 мая около 23:00 на пруду возле села Огиевка Сахновщинского района рыбоохранный рейд выявил местного жителя, который ловил рыбу электроудочкой.

На момент задержания мужчина выловил 6 кг рыбы, а именно: 36 серебряных карасей, 23 окуня 9 красноперок и 48 штук плотвы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5695 грн.

На нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Сейчас решается вопрос о передаче админматериалов в территориальный орган Национальной полиции, и открытие уголовного производства по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ч.1 ст. 249 УК Украины).

Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. «Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.05 Криминал и происшествия 750 килограмм за месяц – столько рыбного молодняка уничтожили браконьеры 26.04 Криминал и происшествия Ночной улов браконьера затянул на 16 тысяч гривен 25.04 Криминал и происшествия За день рыбоохранный патруль выловил семерых браконьеров
 
 

Видео

Рабинович: заявления Зеленского по внешней политике пока что выглядят бесперспективными – мы сами победим на выборах осенью и установим мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 