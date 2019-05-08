Пропавшая девочка сбежала от прабабушки к биологической матери

Ребенка нашли в течении нескольких часов.
Объявленную в розыск Снежану Политаеву разыскали с помощью геолокации по номеру мобильного телефона, сообщили в Управлении ювенальной превенции области.
О пропаже ребенка в полицию сообщила председатель Лиговского сельсовета утром 7 мая. По ее словам, 10-летняя жительница села Лиговка, проживающая со своей 82-летней прабабушкой-опекуном, ушла из дома еще 30 апреля.
Работники ювенальной превенции Сахновщанского и Первомайского районов разыскали беглянку в течение нескольких часов.
Оказалось, девочка была в Первомайске у своей матери, лишенной родительских прав. По словам женщины, дочь ей позвонила и сообщила, что находится на железнодорожном вокзале и попросила забрать.
В настоящее время полицейские вернули юную беглянку опекуну. Сейчас она находится по месту постоянного проживания, сообщили в ГУ Нацполиции.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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