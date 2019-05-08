Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшая девочка сбежала от прабабушки к биологической матери
08.05.2019  11:51   

Пропавшая девочка сбежала от прабабушки к биологической матери

Ребенка нашли в течении нескольких часов.


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Объявленную в розыск Снежану Политаеву разыскали с помощью геолокации по номеру мобильного телефона, сообщили в Управлении ювенальной превенции области.

О пропаже ребенка в полицию сообщила председатель Лиговского сельсовета утром 7 мая. По ее словам, 10-летняя жительница села Лиговка, проживающая со своей 82-летней прабабушкой-опекуном, ушла из дома еще 30 апреля.

Работники ювенальной превенции Сахновщанского и Первомайского районов разыскали беглянку в течение нескольких часов.

Оказалось, девочка была в Первомайске у своей матери, лишенной родительских прав. По словам женщины, дочь ей позвонила и сообщила, что находится на железнодорожном вокзале и попросила забрать.

В настоящее время полицейские вернули юную беглянку опекуну. Сейчас она находится по месту постоянного проживания, сообщили в ГУ Нацполиции.

Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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