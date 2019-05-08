Главная Новости Криминал и происшествия В апреле недобросовестных нанимателей оштрафовали на 14 млн грн
08.05.2019  12:15   

В апреле недобросовестных нанимателей оштрафовали на 14 млн грн

Сотрудники ГУ Гоструда провели ряд инспекционных посещений предприятий города и области


// kh.dsp.gov.ua

В ходе проверок установлено 99 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Также установлено 34 работника, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС.

На основании проверок по признакам статьи 265 Кодекса законов о труде Украины вынесено постановлений на общую сумму 14,5 млн грн.

Всего же с начала года выявлено 737 человек, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, из них:

 – без заключения трудового договора работали 307 человек;

 – выполняли работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющих признаки трудового договора, 266 человек;

 – количество работников, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС – 164 человек.

В течение января-апреля 2019 вынесено постановлений на общую сумму 71,6 млн гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, нелегалы, харьков
 
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