08.05.2019 12:15

В апреле недобросовестных нанимателей оштрафовали на 14 млн грн

Сотрудники ГУ Гоструда провели ряд инспекционных посещений предприятий города и области



// kh.dsp.gov.ua

В ходе проверок установлено 99 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.



Также установлено 34 работника, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС.



На основании проверок по признакам статьи 265 Кодекса законов о труде Украины вынесено постановлений на общую сумму 14,5 млн грн.

Всего же с начала года выявлено 737 человек, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, из них:



– без заключения трудового договора работали 307 человек;



– выполняли работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющих признаки трудового договора, 266 человек;



– количество работников, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС – 164 человек.



В течение января-апреля 2019 вынесено постановлений на общую сумму 71,6 млн гривен.