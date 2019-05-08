В апреле недобросовестных нанимателей оштрафовали на 14 млн грн

Сотрудники ГУ Гоструда провели ряд инспекционных посещений предприятий города и области
В ходе проверок установлено 99 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.
Также установлено 34 работника, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС.
На основании проверок по признакам статьи 265 Кодекса законов о труде Украины вынесено постановлений на общую сумму 14,5 млн грн.
Всего же с начала года выявлено 737 человек, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, из них:
– без заключения трудового договора работали 307 человек;
– выполняли работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющих признаки трудового договора, 266 человек;
– количество работников, с которыми заключили трудовой договор, но допустили к работе без уведомления ГФС – 164 человек.
В течение января-апреля 2019 вынесено постановлений на общую сумму 71,6 млн гривен.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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