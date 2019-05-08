Фура устроила затор на Клочковской (ФОТО)

Столкновение произошло днем 7 мая и вызвало тянучку в сторону центра.
Сообщение о ДТП на улице Клочковской, 190 патрульным поступило 7 мая в 13:15.
По предварительной информации, водитель фуры допустил столкновение с автомобилeм Ford Fusion.
Пострадавших в ДТН нет.
На водителя фуры полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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