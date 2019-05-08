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08.05.2019  13:01   

Фура устроила затор на Клочковской (ФОТО)

Столкновение произошло днем 7 мая и вызвало тянучку в сторону центра.


// Facebook/Жить в Харькове

Сообщение о ДТП на улице Клочковской, 190 патрульным поступило 7 мая в 13:15.

По предварительной информации, водитель фуры допустил столкновение с автомобилeм Ford Fusion.

Пострадавших в ДТН нет.

На водителя фуры полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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